搭公車通勤頻遇突襲 柯文哲後天起改搭公務車上班

2018-08-29 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上班通常都是搭公車，近期卻頻遭獨派人士「突襲」表達訴求，今日市府發言人劉奕霆表示，為節省警力以及避免造成其他公車乘客困擾，柯文哲將於本週五起改搭乘公務車上班。

柯文哲自去年10月開始搭公車上班，強調是倡導綠色運輸，但繼27日早上遭東奧台灣正名行動聯盟成員攔路呼籲連署公投，今日上午又遭遇台灣國成員上車和柯嗆聲抗議，柯文哲今日在接受媒體訪問時直言「警察局不會再讓我搭公車了」，並指以前是他上公車後警察就不管，但現在（抗議人士）半路跳上來，警察沒辦法維安，所以警察維安會有新的規範。

此外，知名實況主「亞洲統神」張嘉航13日還在YouTube發表「原來突襲市長是這種感覺」影片，指7月間曾到柯文哲家巷口突襲，影片中他向走路上班的柯文哲大吼提問，柯未搭理，統神則稱「之前都不知道，原來這麼多人看他（柯）上公車」。該段影片傳開後引發許多網友批評與質疑。

《蘋果日報》報導，劉奕霆今日下午表示，平時柯市長都是搭公車上班，但近日來有數起民眾向市長陳情之情形，已造成市警局執行維安上之困擾，因此為節省警力，以及避免造成其他乘客的困擾，柯市長將於本週五起改搭乘公務車上班。市府方面也提及，明日（週四）柯文哲也不會再搭大眾運輸工具上班。