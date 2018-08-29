疑中國施壓阿富汗不給台灣人簽證 作家李昂被迫明返台

2018-08-29 17:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕網傳作家李昂近日參加旅行團，從巴基斯坦要進阿富汗，但因中國新政策阻止阿富汗發簽證給台灣人，被迫中斷旅程，從巴基斯坦返台。據悉中國不僅要求阿富汗領事館不發簽證，更要李昂一行人到北京辦簽證，「因為是中國的一部分」。李昂一行人規劃明（30）日返台。外交部對此表示遺憾，已確認團員安全無虞，將進一步了解詳情，維護國人權益。

網傳消息指出，李昂一行人參加高寶旅行社的旅遊團，原先規劃從巴基斯坦進入阿富汗，一樣的路線「走過二、三十團都沒問題」，以前是從巴基斯坦拿簽證，但現在卻被阻擋。原因是中國新政策阻止阿富汗發簽證給台灣人。據悉中國不僅要求阿富汗領事館不發簽證，更要李昂一行人到北京辦簽證，「因為是中國的一部分」。李昂一行人只好被迫中斷旅程，規劃明（30）日從泰國曼谷返回台北。

外交部今天對此表示遺憾，並說明獲悉消息後，已與高寶旅行社聯繫，表達關切及協助之意，並嘗試聯絡該團領隊。據高寶旅行社所告，目前團員安全無虞，已排訂提前返台班機，但暫無法聯繫上領隊以了解詳情。

外交部表示，據了解，該旅行團行程單純，為一般觀光旅行，我國人此行辦理赴阿富汗簽證是否遭受中國打壓，外交部將進一步了解詳情，以維護國人權益。

外交部也提醒國人，我國在阿富汗並未設有代表機構，國人赴阿國旅遊前宜事先確認申辦簽證相關資訊，行前辦妥簽證，以確保旅程順利。此外，鑒於阿富汗反恐軍事行動尚未停止，外交部「國外旅遊警示分級表」一直將阿富汗列為紅色警示「不宜前往國家」，國人如果有必要前往，請務必注意自身安全。

根據外交部資訊，若國人旅阿期間發生急難事件需要協助，請與駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫（+966-505-223-725），或請國內親友撥打外交部免付費「旅外國人緊急服務專線」（0800-085-095）。外交部並籲請國人多加利用外交部領務局「旅外國人出國登錄系統」，以利我駐外館處立即聯繫，提供即時服務與協助。