打造五分埔為「台北時尚觀光基地」 姚文智提解方

談到五分埔商圈改造，姚文智說，短期內應先立即導入觀光遊憩、增設基礎公共設施。（記者周彥妤攝）

2018-08-29 21:24

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天清晨先與黨籍新北市長參選人蘇貞昌合體掃街，上午前往北市選委會登記參選，下午再前往五分埔商圈拜票。談到五分埔商圈改造，他說，自己有別於歷任市長、市長參選人只是喊出效法首爾東大門等絢爛口號，短期內若能立即導入觀光遊憩、增設基礎公共設施，為當地產業注入活水，待步入軌道後，當地便可能成為一等一的「台北時尚觀光基地」。

姚文智今天下午先前往鄰近五分埔的松山進安宮，黨籍選區議員張茂楠、洪健益也同台力挺，兩位國民黨籍里長也陪同在旁，包括永吉里長、五分埔商圈促進會理事長陳永昌、以及四育里長連圀堂，眾人參拜後，也接連送上鳳梨、包子，紛紛高喊預祝姚文智當選。

針對五分埔商圈造街政策，姚文智表示，過去很多市長都談過五分埔要改造，包括台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中也不例外，也有人喊出要效法首爾東大門、米朗拱廊街或大阪新齋橋。

不過，姚文智說，前述只是長期目標，短期應該先導入更多觀光遊憩空間，以時尚基地為主、觀光遊憩為輔，借助觀光產業來振興時尚產業，民眾逛街逛累了有休閒空間停留，「讓大家享受幸福購物的街道生活」。

他也提到，因應當地有些基礎設施不足，其次北市府也要導入公共建築設施，提供公告資訊服務、街道指引看板，甚至設置年輕人流行的打卡地點，這是短期可以立即完成的事物。

姚文智強調，自己標榜務實，不喊口號，提出的作為都歷經多次會勘討論，也整合在地商家意見，短期可以做的事情立刻執行，就可能漸漸步上軌道，繼而讓產業更加活絡，把五分埔打造成一等一的台北時尚觀光基地。

他最後也喊話，要大家替自己催票，相信只要有機會做，絕對是最好的市長。