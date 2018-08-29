妙招？綠營登記卻藍、黃陪襯 原來是‧‧‧

彰化縣秀水鄉綠色團隊今天登記，加入新人姓氏藍色、黃色雨傘與氣球，非常亮眼。（記者劉曉欣翻攝）

2018-08-29 16:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明就是綠軍要辦理選舉登記，怎會除了綠色之外，還會有黃色、藍色夾雜其間，難不成是政黨大和解？

彰化縣秀水鄉長梁禎祥，今天帶領新人藍駿宇、黃麒緯，以及現任秀水鄉代表梁淑絹和陳鑲萍與支持者，一起從服務處徒步走到秀水鄉公所辦理登記作業。

梁禎祥表示，這次他推出新人藍駿宇、黃麒緯來參選鄉代表，很多人都問他，明明民進黨代表顏色是綠色，推出的人選卻一個姓「藍」，一個姓「黃」，他都是笑著回答，畫畫的人都知道，「藍色加黃色就是變成綠色」！

今天剛好天空飄著毛毛雨，為了按照預定時間徒步走到鄉公所，梁禎祥、梁淑絹、陳鑲萍與支持者拿著綠色的傘，而藍駿宇拿著藍色的傘，黃麒緯拿著黃色的傘，形成雨中特殊的風景。

梁禎祥表示，「選舉造勢要有點創意！」這是他從政生涯最後一次參選，他希望能夠帶領更多新人，走入基層，鄉代表就是民代服務的最基層，從基層做起，才不會忘記服務社會、服務選民的初衷。

彰化秀水鄉長梁禎祥推出新人參選，撐藍色雨傘的是藍駿宇，黃色雨傘的是黃麒緯。（記者劉曉欣翻攝）