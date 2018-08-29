吳敦義贈陳學聖羽扇 盼智伏「胖周瑜」鄭文燦

國民黨行動中常會開拔到桃園，主席吳敦義為市長候選人陳學聖加油打氣。（記者謝武雄攝）

2018-08-29 16:14

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨今天下午在桃園市議會召開行動中常會，會中由主席吳敦義致贈市長候選人陳學聖長槍、羽扇，其中長槍代表趙子龍、羽扇則是諸葛亮，希望以諸葛亮的智慧、趙子龍的勇氣打敗民進黨的市長鄭文燦，因為鄭文燦有「胖周瑜」的外號，而陳學聖也認為選情已經逐漸加溫，預估9月份雙方民調差距在10％以內，未來極有可能逆轉勝。

行動中常會是由吳敦義主持，包含副主席、中常委、議員、中央委員、黨代表、黨籍立委、議員及五合一選舉參選人都到場，會中吳敦義以如數家珍方式，逐一介紹與會人士，顯示其與地方淵源深厚，會後，吳敦義還贈送長槍、羽扇給陳學聖，希望他以趙子龍的勇氣、諸葛亮的智慧打敗「胖周瑜」，隨後吳敦義等一行人也拉起陳學聖雙手高喊「當蒜、當蒜」，也讓現場氣氛HIGH到最高點。

吳敦義也提到，陳學聖是按照初選制度產生的候選人，國民黨會支持他全力參選，也希望國民黨在議會席次過；他也提到桃園市升格後大型火災特別多，殉職的消防隊員高達12位，這很明顯的是制度性問題，是嚴重執政能力缺失。

另外吳敦義也提到，對於不當黨產處理委員會的處置，國民黨向高等行政法院提起訴訟，高等行政法院判定該行為的確有失當之嫌，要求大法官會議解釋前，不得進行裁示行動，不當黨產處理委員會抗告被最高行政法院駁回，未來需待大法官解釋，目前是第一階段勝利，公理正義也得以伸張。

他也呼籲選民用選票唾棄民進黨，只有今年九合一選舉獲得更多支持，2020年總統大選才能撥亂反正，最後祝福所有候選人都能當選。

陳學聖說，以往的確有磨合問題，但如今都上軌道，未來會像倒吃甘蔗一樣，希望9月差距在10％以內，他個人知名度、形象都沒有問題，透過固本會議接地氣，未來，南北會設競選總部，將黨工、志工二合一拚選舉。

陳學聖提到，鄭文燦只有小確幸、沒有大建設，桃園市最好的韌性城市，地震、風災影響都不大，未來要往新首都方向發展，這是桃園看到願景，大建設是為未來努力，這次是逆轉勝，從桃園出發邁向勝利，未來桃園加熱、加溫速度會加快，桃園是最有希望翻轉成功的王牌。

國民黨主席吳敦義致贈市長候選人陳學聖長槍、羽扇，希望以諸葛亮的智慧、趙子龍的勇氣打敗民進黨的胖周瑜市長鄭文燦。（記者謝武雄攝）