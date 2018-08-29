中國打壓激化連署 東奧正名公投40萬份連署書下週一送中選會

2018-08-29 16:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕由總統府國策顧問紀政擔任發起人之一的「2020東京奧運台灣正名公投案」，連署已突破40萬份，將在9月3日上午9時把連署書送到中選會。2020東京奧運台灣正名行動小組召集人沈清楷認為，8月衝出25萬份，與中國近來一連串打壓，包括拔走我東亞青運主辦權、85度C被迫表態、薩爾瓦多與我斷交等，都有很大的關係。

至於台北市長柯文哲日前搭公車上班途中，被「東奧正名」公投的工作人員上前要求連署，柯事後對此不滿的說，對方是用「暴力、脅迫或叫囂的方式，要求人家表達政治意見」，被問到柯是否激化連署？沈清楷解釋，事件發生時，連署就已接近40萬份，但他仍希望「柯文哲效益」最好能在11月24日投票時發酵，讓公投過關。

沈清楷指出，7月25日連署書僅9萬份，但到8月25日的一個月時間，大幅增加25萬份，主要還是中國打壓台灣，造成連署速度加快。雖然這次的連署沒有政黨、宗教奧援，他也體諒民進黨沒有幫忙，但公投通過需要500萬票，他「柔性呼籲」民進黨在下個階段能協助。

行政院長賴清德日前接受網路媒體專訪表示根據「洛桑協議」，台灣的名字，就叫做「中華台北」。對此，沈清楷表示，還沒申請正名前當然要遵守「洛桑協議」，不過，「當人民意志展現出來的時候，就要重啟協議、重新談判，協議就可以改變。」

沈清楷也強調，公投過了，就要申請正名，如果國際奧會願意讓我們改名，我們就叫台灣，不給改名就繼續沿用「中華台北」，與選手的參賽權沒有關係。