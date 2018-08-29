亞太防制洗錢組織相互評鑑 11月在台登場

2018-08-29 15:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院洗錢防制辦公室今（29）日表示，「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG）第三輪相互評鑑即將於今年11月5日正式在台灣登場。在相互評鑑前，評鑑團安排事前準備會議，簡稱會前會（Pre-ME），就我國在今年上半年提交相關書面報告內容，藉由面訪掌握架構與制度，以利於11月的實地評鑑順利進行。

行政院洗防辦表示，此次會前會於8月28日至31日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，該辦公室以及多達20個部會、37個局、處、署的官員，共約300人接受APG評鑑團面訪。各部會已籌備1年餘，將努力爭取評鑑團的最佳印象，奠定11月現地評鑑的好基礎。

行政院洗防辦表示，APG大陣仗安排我國第三輪評鑑團共9位評鑑員，分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家，在金融、執法與資恐等領域皆學有專精，經驗豐富。此次會前會將有6人與會，其中APG的Michelle Harwood於去（106）年12月初曾來台進行模擬評鑑，對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻。

行政院洗防辦表示，我國以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，並已動員公、私部門龐大人力，召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議，參與人數超過上萬人，期望為台灣爭取評鑑最佳成績，齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境，為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。