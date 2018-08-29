柯文哲怒斥台灣國成員騷擾 丁守中：我沒意見

2018-08-29 15:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午搭公車時遇到台灣國辦公室主任陳峻涵逼問去年世大運沒收台灣國國旗一事，讓柯爆出「你這是騷擾」、甚至怒回「干我屁事！」之後受訪時也說未來可能不會再搭公車上班。國民黨台北市長候選人丁守中今天中午參加台北國際光電週的展覽被到此事時說，「我沒有意見。」而對於之後選戰是否將加強批判力道，丁說，他們會提出對城市願景，強調台北是台灣火車頭，需要更多建設，而非只是省錢不動。

而據了解，國民黨主席吳敦義有指揮立委蔣萬安邀集其他北市立委組成策略小組幫忙輔選。丁守中表示確實有聽聞策略小組的計畫，表示台北市有8個立委，其中5個是國民黨籍，如果大家都可以幫忙輔選，那真的非常感激。

而民進黨台北市長候選人姚文智與新北市長候選人蘇貞昌今天凌晨於第一果菜市場合體，丁守中表示，選舉不要擔心別人實力的提升，而是要思考自己可不可以變得更強。至於何時再跟國民黨新北市長候選人侯友宜合體，丁說，過去有同台過，未來也會有配合黨部規劃。

丁守中今天參加台北國際光電週的展覽，並聆聽競選團隊主委、前行政院長張善政演講「智慧車輛的願景與實踐」。丁守中受訪表示他一直很關心北市的智慧城市的運用，認為還有很大的努力空間，可以透過資通訊、互聯網提升對市民服務跟產業提升。