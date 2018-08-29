勘災遇阿嬤哭訴腳傷 賴揆請人檢傷、診治...

行政院長賴清德（右）到嘉義縣勘災，家園被毀，雙腳受傷的阿嬤不禁流淚。（記者林宜樟攝）

2018-08-29 15:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨造成嚴重災害，行政院長賴清德今天到嘉義縣布袋鎮、東石鄉勘災，當地積水經救災單位處理已退去，許多災民將泡爛的家具搬運出來，當地臭味難聞，賴清德慰問災民時，82歲老阿嬤房屋圍牆半倒，她冒雨收拾家園，雙腳泡水受傷，看到賴清德到來，忍不住哭著「我的腳都受傷了」。

賴清德今天先前往布袋鎮新十全駕訓班勘災，當地地勢較低，23日大雨後駕訓車輛泡水，損失慘重，今天積水全數抽乾，賴清德見到負責人李宏章時頻說「抱歉」，李宏章說「水災不可怕，最怕的是口水，行動證明一切」，並向賴清德說謝謝，賴清德也承諾，會請水利單位改善此地淹水原因，並聽取居民意見。

賴清德隨後到東石鄉西崙村勘災，到各災民家中瞭解狀況，當地許多國軍協助災民清理家園，賴清德也向國軍致謝；82歲阿嬤林蔡的老房屋傾倒，她泡水多日，雙腳受傷，看到賴清德一行人時眼淚直流，賴清德彎腰幫她脫襪，並請朴子醫院院長蔡宗龍等診察傷勢，請醫療單位為阿嬤診治。

賴也到淹水最嚴重的東石鄉掌潭村，他27日晚上前來勘災時，向神明祈求並承諾3天退水，29日凌晨水已全部退去，居民返家整理家園；掌潭社區發展協會理事長林文達說，感謝賴清德實現承諾，在第二天就把水抽乾，「讓我們回到家園」，他很欽佩賴有魄力，並感謝國軍第一時間到村莊不眠不休的幫忙，並感謝各界援助，但根本的解決方法還是要做，未來可能還是會淹，請賴院長尋求解決之道。

賴清德則感謝水利署、國軍及嘉義縣府等各單位共同救災，之後將協助消毒等各善後作業。

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行政院長賴清德（右）到嘉義縣勘災，家園被毀，雙腳受傷的阿嬤不禁流淚。（記者林宜樟攝）

行政院長賴清德（右）到嘉義縣勘災，家園被毀，雙腳受傷的阿嬤不禁流淚。（記者林宜樟攝）

賴清德到掌潭村與居民一同向神明祈求平安，並回報已照承諾將該處的積水抽乾。（記者林宜樟攝）