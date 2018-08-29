淹水釀災 蔡易餘：政治人物要自我警惕

2018-08-29 15:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統到嘉義東石、布袋勘災，卻被部分媒體報導是「坐雲豹甲車勘災」，對此，民進黨立委蔡易餘表示，當時安排總統勘災設計的「不好」，如果那兩公里是涉水堪災就不會發生這樣的問題，但因為要讓總統第一時間知道最新災情，才會搭乘雲豹甲車爭取時間，加快勘災速度，讓總統下車去慰問村民，但還沒到達勘災地點，就被災民圍起來罵了。蔡易餘也說，「這種時刻政治人物就要自我警惕，太多的政治性話語，會讓面臨災情的人民更不舒服。」

蔡易餘解釋，蔡英文第一次去勘災，當時淹水位高達60-70公分，都必須坐雲豹甲車才能通行，第二次勘災因為水位退了，所以蔡英文有下來，而且雲豹甲車是用來載物資的，因為一般車輛無法通行，並非刻意調度雲豹甲車。

蔡易餘也認為，這一段勘災確實缺少了對災民的同理心。很多人知道總統要來勘災，一些民眾都在旁邊等候，所以有些民眾是追隨著總統路線的，所以有些照片、截圖才會跑出來，但絕非是總統不關心，只是純樸民眾的表現。

主持人提問，這次大淹水是否衝擊民進黨在年底選舉？蔡易餘回應，衝擊難免，但會虛心接受，用心檢討，治水不足的地方應該要規畫更好，想盡辦法改善。

至於是否覺得現在被國民黨罵是「現世報」？蔡易餘說，政黨輪替就是這樣。

至於對於每次災情來臨，政治人物常會被K的滿頭包，對此，蔡易餘也感同身受的說「這種時刻政治人物就要自我警惕，太多的政治性話語，會讓面臨災情的人民更不舒服」。氣象專家彭啟明也表示「西南氣流雨量比颱風更難預測」，這時候應該同心協力救災，而並非讓「口水」多過「雨水」。

這次的救災過程中，也發生不少插曲，老車自救會成員投入救災，卻被立委蔡易餘當成來抗議，雙方爆發衝突，事後雙方雖合解，網路上卻已經四傳傳送當時的畫面。蔡易餘說，今天看到某些臉書頁面或line群組，依舊持續散播昨日誤會未澄清前衝突的影片，企圖造成他和司機朋友間的擴大撕裂，他心裡是很難受的。因此，他想還是將昨晚衝突的後續狀況真相還原，向司機朋友們解開誤會，最後和平收場是件再好不過的事。