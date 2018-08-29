亞運成績好順提運動政策 侯友宜遭酸「沾光、為選舉」

2018-08-29 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在2018雅加達-巨港亞運至今（29日）已獲得13金15銀20銅，表現亮眼，國民黨新北市長參選人侯友宜則表示，除了國家要用心培養選手外，各縣市也要用心、用力帶動運動風氣，他也順勢發表四項體育行動政見。但網友見狀則酸說，「干新北屁事喔 沾光最會」、「都是為了選舉」。

侯友宜昨（28日）舉辦運動行動政見記者會，並發表四項體育行動政見，包含：開放城市空間，提倡全民動健康；輔導選手轉型當教練；運用沿海資源，提供親水場域與媒合民間資源協助選手與學校等運動政策。

侯友宜強調，不只國家應出力培養選手，各地方縣市就自己的選手們也要用心用力帶動運動風氣，培養出各類型的選手。他也承諾如果當選新北市長，將會提供更多場域給新北市選手就近做訓練，讓選手省去舟車勞頓之苦、也無後顧之憂。

相關新聞被轉貼到PTT「Olympics_Isg」看板後被噓爆，許多網友紛紛留言酸「要選舉了才推廣（運動）」、「KMT不都請選手吃泡麵嗎」、「噓馬後炮政治人物」、「KMT 推廣體育我是不是看錯什麼」、「別來沾光」、「表現不亮眼時 你會出來講話嗎？」。

更有人說，政府光是這次有派廚師和營養師進駐就大贏「KMT舊勢力」、「KMT不要插手協會就是最大的幫助」。