正藍軍自居登記參選竹市長 許明財以一帶二心三連結為施政主軸

2018-08-29 14:34

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨提名的新竹市長參選人許明財今天前往市選委會完成市長選舉登記，在黨部主委呂學樟、前市長施性忠、童勝男及多名市議員陪同下，以「正藍軍」為訴求，希望年底竹市能綠地變藍天。

許明財說，民進黨執政以來，把「臺灣錢淹腳目」變成「債務淹到脖子」，年輕人找不到好「頭路」。現在更慘了，大水把南臺灣全都淹了。

他說，蔡英文說要「挺改革、拚經濟」，結果改革沒弄好，卻讓臺灣的經濟「送進加護病房」；包括年改等，都讓軍公教不滿。

許明財說，要以35年公務員經歷和5年市長經驗，提出「一帶二心三連結」的建設施主軸，帶給市民幸福。也會遵守「新竹第一、市民至上」的承諾；要「拚經濟、顧生活，絕不亂花大錢辦活動或粉飾、裝潢沒有必要的建設。

許明財說，一帶二心三連結的一帶是要在香山濱海地帶，打造「濱海生活紓壓帶」。「二心」是從世博臺灣館到新竹公園，然後新竹火車站、東門商圈、中央市場、北門大街，打造「國際觀光旅遊中心」。

「三連結」是把新竹國道、鐵路和快速道路三種路網，連結在一起的「三路網連結」，打造國道客運轉運站，讓國道客運通全臺；再把新竹鐵路地下化。同時開闢西濱公路與茄苳交流道的「Ｒ1道路」及打通公道三道路。

此外，前市長施性忠和童勝男及黨部主委呂學樟也強調，民進黨中央執政不力，而竹市成了亂花錢、愛辦活動的縣市，強調只有務實做好市政工作，才能真正造福市民，呼籲市民11月24日讓竹市「藍天再現」。