阿嬤今年不賣票！ 調查局也辦反賄選宣導

台中市調查處長單培祥，親自示範壓制持刀爆力介入選舉的要點。（記者楊政郡攝）

2018-08-29 14:29

［記者楊政郡／台中報導］已往調查局都是以查察賄選為主要業務，台中市調查處面對年底九合一選舉，首次拍攝反賄選宣導短片「阿嬤今年不賣票」，至8月底已辦各類宣導61場次，台中市調查處處長單培祥親自說明他們要查賄績效，也要反賄選績效，強調只要敢買票，一定嚴厲查辦。

處長單培祥說，他當調查員數十年第一次看到調查局的反賄選宣導短片，已往反賄選宣導從來都不是他們工作，可是日後不同了，執法機關一樣要全面投入反賄選，宣傳短片理阿嬤原本高興選舉要到了，她又可以賺一筆私房錢了，但是阿孫勸阻，說調查局叔叔到學校宣導，賣票一樣是有罪要抓去關，而檢舉買票可獲得50萬至1000萬獎金，還可讓阿嬤成為小富婆，阿嬤恍然大悟哪有50萬不賺，去賺幾千元的私房錢，而且還有很大風險！

據悉，年底選舉台中市有市長1席、市議員65席、和平區長1席、和平區區代表11席及里長625席，五合一選舉，將於11月24日同一天舉行投票。

台中市調查處至8月底已進行61場反賄選宣導，及與候選人座談會，包括學校機關、社區、公司行號，喚醒候選人自覺、自律及選民唾棄賣票，9月起仍將持續加強宣導。