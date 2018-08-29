嘉市議員登記已逾30人 社區打擊樂團、宣傳車隊炒氣氛

2018-08-29 14:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕年底多合一選舉登記第3天，今天上午老將、新秀在家人、宣傳車隊陪同到嘉義市選舉委員會登記，其中仁義里長徐國榮以無黨籍參選東區議員，在仁義社區銀髮族打擊樂團約30人陪同下，敲鑼打鼓走到市選委會登記，氣氛熱鬧；市選委會統計，東區已登記13人、西區已登記18人，截至今天午前計31人。

已任4屆的無黨籍議員廖天隆登記參選西區議員、挑戰第5屆任期，新人部分，今天上午有國民黨提名的陳家平，由妻兒等家人陪同完成登記參選東區議員，蕭進惠以無黨籍登記參選西區議員。