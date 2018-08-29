嘉市議員登記已逾30人 社區打擊樂團、宣傳車隊炒氣氛

2018-08-29 14:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕年底多合一選舉登記第3天，今天上午老將、新秀在家人、宣傳車隊陪同到嘉義市選舉委員會登記，其中仁義里長徐國榮以無黨籍參選東區議員，在仁義社區銀髮族打擊樂團約30人陪同下，敲鑼打鼓走到市選委會登記，氣氛熱鬧；市選委會統計，東區已登記13人、西區已登記18人，截至今天午前計31人。

已任4屆的無黨籍議員廖天隆登記參選西區議員、挑戰第5屆任期，新人部分，今天上午有國民黨提名的陳家平，由妻兒等家人陪同完成登記參選東區議員，蕭進惠以無黨籍登記參選西區議員。

  • 徐國榮（右）從里長轉戰議員，今天由仁義社區銀髮族打擊樂團沿路敲鑼打鼓到嘉義市選舉委員會登記。（記者王善嬿攝）

    徐國榮（右）從里長轉戰議員，今天由仁義社區銀髮族打擊樂團沿路敲鑼打鼓到嘉義市選舉委員會登記。（記者王善嬿攝）

  • 市議員廖天隆（右）今登記，挑戰第五屆連任。（記者王善嬿攝）

    市議員廖天隆（右）今登記，挑戰第五屆連任。（記者王善嬿攝）

  • 國民黨提名的陳家平（左二）今登記參選東區市議員。左一為日前登記參選西區市議員的同黨新秀譚國華。（記者王善嬿攝）

    國民黨提名的陳家平（左二）今登記參選東區市議員。左一為日前登記參選西區市議員的同黨新秀譚國華。（記者王善嬿攝）

  • 蕭進惠（右三）今以無黨籍登記參選西區市議員。（記者王善嬿攝）

    蕭進惠（右三）今以無黨籍登記參選西區市議員。（記者王善嬿攝）

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