大觀社區至蘇貞昌辦公室抗議 要求簽署承諾書

大觀事件自救會今天前往民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室前抗議，要求蘇貞昌為在台北縣長任內通過的板橋浮洲都市計畫負責，並簽署協助居民原地安置的承諾書。（記者賴筱桐攝）

2018-08-29 13:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕「反迫遷，護大觀！」大觀事件自救會今天前往民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室前抗議，要求蘇貞昌為在台北縣長任內通過的板橋浮洲都市計畫負責，並簽署協助居民原地安置的承諾書，蘇貞昌辦公室派組織部主任接待，但自救會成員不滿蘇辦無法給予具體回應，一度作勢衝上樓，遭警方攔阻。

大觀事件自救會指出，大觀社區的迫遷爭議源於2002年通過的板橋浮都都市計畫，大觀社區必須被清空作為一塊社福設施用地、法定的空地，規劃過程中無視社區居民長年居住於此的歷史事實，侵害居民的居住權利，而當時台北縣長正是蘇貞昌。

大觀事件自救會表示，蘇貞昌近來在官方臉書發布「新新北同學會」競選宣傳影片，而大觀社區同樣是新北市的「老同學」，卻遭受怪手強拆家園，人民流離失所，居民唯一的訴求是原地安置，並呼籲召開專家學者會議，通盤檢討不合時宜的都市計畫。

今年8月初，自救會撰寫「大觀社區原地保留方案第一階段報告書」，已寄送各中央與地方行政機關，並寄送給2位新北市長參選人蘇貞昌與侯友宜，希望他們勇於表態。

蘇貞昌回應，大觀社區的問題好像很久了，希望退輔會和居民好好地溝通，達成共識。