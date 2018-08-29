帶3個月大兒子辦理議員參選登記 提前接受民主政治洗禮

2018-08-29 13:06

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮民代表會副主席謝家倫，今天帶著3個月大的兒子，一起到選委會辦理議員參選登記，讓兒子提前接受民主政治的洗禮。

謝家倫獲民進黨提名參選議員，提出「為議會注入正能量」訴求，上午在大批支持者陪同下，完成參選登記，今年5月喜獲麟兒的他，抱著還在襁褓中的兒子同行，體驗地方選舉文化，象徵民主政治往下扎根。

謝家倫說，兒童是國家未來主人翁，政府應為他們營造良好的受教及生長環境，他若能前進議會，要把幼兒福利、親子共讀等兒童相關議題，列入問政重點，為我們的下一代發聲。

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