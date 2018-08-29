澎湖縣選戰 民進黨展勝選團結氣勢 縣長帶議員前往登記

民進黨展現團結勝選氣勢，由縣長陳光復領軍、立委楊曜陪同下完成黨籍參選人士登記作業。（記者劉禹慶攝）

2018-08-29 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕尋求連任的澎湖縣長陳光復，今日由縣府廣場出發，在立委楊曜陪同下，民進黨籍議員陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、蔡清續等人，也一路隨行，展現出民進黨勝選團結氣勢，陳光復扮演母雞帶小雞的重要角色。

今年澎湖縣長選舉呈現參選爆炸，現已有呂華苑、吳政隆、陳大松完成登記，正式成為候選人，尋求連任的民進黨籍陳光復，今日也請假，浩浩蕩蕩在民進黨眾選將陪同下前往選委會完成登記，另外國民黨提名的前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，也確定明日前往登記。

民進黨展現勝選團結決心，由精神領袖立委楊曜領軍陪同，與縣長陳光復、議員陳慧玲、呂黃春金、蔡清續及議員候選人陳永和、馬公市長候選人黃健忠、湖西鄉長候選人洪添英、馬公市代表蘇育德、候選人黃春燕、呂俊褞等人陪同下，前往澎湖縣選舉委員會、馬公市公所等處，分別完成參選登記，陳光復希望發揮母雞帶小雞效果，揮出全壘打。

陳光復表示，「房屋蓋一半、師傅不能換」，第一任已完成污水處理系統百分之27、2年來完成縣道60公里水溝蓋，還有澎湖新灣區的工程，觀光客回流、人口回流，都感謝中央政府支持，立委及議員的協助，未來第二任4年相當重要，就要繼續未完的工程，還有其他規劃，所以呼籲縣民繼續支持，讓施政能延續完成。

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