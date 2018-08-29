評國民黨選局 黃偉哲諷吳敦義：整合黨內之前 先整合夫人說法

黃偉哲表示，國民黨用盡所有力量整合。（記者邱灝唐攝）

2018-08-29 12:53

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底的台南市長選舉出現變局，無黨籍參選人、前市警局長陳子敬今日宣布退選，引發各界震驚。對此，民進黨籍參選人黃偉哲也表尊重，並說林義豐民調趕上高思博，國民黨會用盡所有力量整合。

國民黨主席吳敦義今早搭高鐵南下拜會陳子敬，雙方閉室密談後。陳子敬陣營稍早則發出新聞稿，強調台南已經到了必須改變的時候，只是群雄並起力分則弱，但改變的契機不容許一絲一毫的耽擱，所以抱著成功不必在我的信念，退出年底的市長選舉。

對此，黃偉哲表示，不論是參選或推選都尊重對方意見，只是當初陳子敬信誓旦旦參選到底，如今卻退選，背後有何轉折，相信社會大眾都很關注，尤其高思博與林義豐的民調接近，國民黨會用盡所有力量整合，但陳的退選是否對選情有所衝擊，仍待評估。

不過，黃偉哲強調，國民黨這次整合肯定花很大的力氣，不過吳敦義夫人蔡令怡日前的「老天有眼」一說，已經引起各界公憤，尤其吳當年擔任行政院長時，也有規劃六年六百億的治水經費，如今老婆卻公開打臉，所以奉勸吳在整合黨內之前，還是先整合夫人的說法。

最後，黃偉哲也強調，他會採納陳子敬所提出的好政見，也相當同意陳為警消爭取津貼，因此也會繼續爭取，只是高思博好像沒有很贊成，高陣營的發言人更說出「小三加給」，令人感到遺憾。