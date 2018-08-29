搭公車又遇獨派森七七？柯P重申：不要侵犯他人

台北市長柯文哲倡導綠色運輸，去年10月開始搭公車上班，近期卻頻遭獨派人士「突襲」表達訴求。柯文哲今早受訪重申，「容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍」。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-29 12:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲倡導綠色運輸，去年10月開始搭公車上班，近期卻頻遭獨派人士「突襲」表達訴求。繼27日早上遭東奧台灣正名行動聯盟成員攔路呼籲連署，今早又遇台灣國成員上車和柯嗆聲抗議。柯文哲今早受訪重申，「容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍」，這種文化還是要在台灣建立，如果台北市長走在路上都開始不安全，那一般小老百姓怎麼辦。

媒體追是否考慮不要再搭公車，柯直言「警察局不會再讓我搭公車了」，以前是他上公車後警察就不管了，但現在（抗議人士）半路跳上來，警察沒辦法維安，所以警察維安會有新的規範。

對於自己最近似乎常被台獨人士激怒，柯先是再次說人民有表達政治意見的權利，但也有不表達政治意見的權利，不要去侵犯別人，接著話鋒一轉，抱怨他最不滿民視節目《政經看民視》提的世大運閉幕那件事，世大運閉幕場內是國安局管的，不是他管的，憲兵也不是他指揮的，《政經看民視》也曉得這事，但還是在媒體上打一個月，他就很火大，如果是場內的事，去找國安局，不要問他。

至於為何常被台獨找麻煩，柯表示一開始是狗搖尾巴，後來變成尾巴搖狗，這也是執政當局要去思考的。

相關影音