徐榛蔚登記百人簇擁 傅崐萁喊話終身守護花蓮

2018-08-29 12:52

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨籍不分區立委、花蓮縣長參選人徐榛蔚，今由縣長丈夫、花蓮縣長傅崐萁陪同至縣選委會登記，現場有數百名支持者搖旗簇擁，因場面聲勢浩大，被外界解讀傅不僅交棒「寶座」，就連昔日「參選氣勢」也要一併傳承，還再三懇託鄉親派徐到縣府「做長工」，自己將終身守護花蓮！

來自13鄉鎮市的國民黨籍民代參選人及上百名支持者，今早到縣選委會門口手持旗幟等候徐榛蔚，徐在丈夫傅崐萁陪同下完成登記，夫妻倆還在雨中鞠躬感謝鄉親支持；國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則致贈一對「菜頭」，象徵拔得好彩頭。

徐榛蔚說，自踏入社會到參與公共事務，9年來看到花蓮愈來愈好，社會福利也更加健全、百業俱興，感謝鄉親陪伴，讓過去累積的資糧能在立法院發揮，並貼近民意，如今簽下登記參選後，就必須守承諾，有責任讓鄉親過得更好。

「城市因人而偉大，花蓮因大家而美好。」她說，未來將以自己溫馨溫暖、可親可近的特質，與民眾站在一起，並在現有基礎上持續建設得更加完善細膩，讓花蓮觀光品牌打進全世界，尚待規劃的香榭大道、193線拓寬及豐濱鄉山海劇場等未竟之功，也待與鄉親共同努力，讓花蓮資源用在刀口上。

隨後，傅崐萁也牽起徐的手，感性向鄉親喊話。他說，希望鄉親能派徐榛蔚到縣政府做長工，給她一個機會讓花蓮持續幸福繁榮，自己也會終身守護花蓮，一起為所有鄉親服務打拚。