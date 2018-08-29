政壇夫妻檔傳聞不斷 黃志雄今陪洪佳君登記參選

2018-08-29 12:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員洪佳君今天在先生、前立委黃志雄的陪同下，到新北市選舉委員會登記，再度競選第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員連任，夫妻兩人對每逢選舉總是有人謠傳他們不合，深感無奈，異口同聲說，一路走來都是「互相陪伴」；至於黃志雄是否有意再參選立委，黃志雄說，一直都有競選的準備，但選不選，平常心看待，要看到時候的整體社會氛圍。

黃志雄從擔任第一屆不分區立委，再連任兩次區域立委，2016年競選連任失利，10 幾年來，地方盛傳黃志雄與擔任新北市議員的洪佳君婚姻出狀況，兩人不堪其擾，耳語越傳越烈，黃志雄的選情也受到坡及。

洪佳君昨天說，兩人一開始聽到耳語不以為意，覺得民意代表難免會有一些風雨、耳語，若能聽到這些耳語而不動怒，也是一種歷練。但最後發現，必須對惡意造謠的人採取一定的法律途徑；耳語散播者後來落網被起訴，但在法庭上，看到對方是一般家庭，被關會影響家計，選擇原諒，罰款則拿來幫助當地的弱勢團體。她也希望，民眾若再聽到類似耳語，可以幫忙蒐證，也是一種公益。

黃志雄當場出示身分證秀出配偶欄說，選舉就是信者恆信，「造謠者出一張嘴、闢謠要跑斷腿」，還是希望選舉回歸政黨競爭主題，不是刻意的用抹黑人格的手段去獲得政治利益；事實上，他們一直過得幸福美滿，孩子也陸續長大，生活知足常樂。

黃志雄說，明年如果有機會（立委選舉），還是希望為地方打拚，他一直在做相關的競選準備，把自己準備好，可選、可不選，端看整體的社會氛圍。