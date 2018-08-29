基隆安樂區議員 女性參選競爭激烈

2018-08-29 12:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員選舉，民進黨徵召的連淑慧、國民黨提名的鄭愷玲，今天上午分別前往選委會完成登記。連淑慧與一群主婦聯盟的婦女前往登記，鄭愷玲由母親市議員鄭林清良等人陪同登記，目前安樂區已經有3位女性完成登記，搶婦女保障名額，競爭激烈。

安樂區民進黨徵召的連淑慧，還有國民黨連任8屆議員鄭林清良的女兒鄭愷玲，今天上午都完成登記，時代力量陳薇仲昨天也由立委黃國昌陪同登記，目前已有3名女姓完成登記，還有無黨籍李玉蘭也有意參選，安樂區婦女保障名額可能4搶1的局面，競爭最激烈。

民進黨徵召的連淑慧，今天上午在一群主婦聯盟的婦女前往登記參選，還有些婦女穿著圍裙，她強調婦女是一個家庭的核心，她將秉持家庭主婦精神，反映基層民意、監督市政，連淑慧也提出安心啟程、安全返家、安身立命、安享天倫、安康環境和安居樂業等6安政策。

鄭愷玲由母親鄭林清良陪同前往登記，傳承接棒意味，鄭林清良連任8屆，是目前市議會最資深女議員，地方服務佳。鄭愷玲說會繼續溫暖、全力以赴的精神來延續服務、監督市政。

除了連淑慧、鄭愷玲之外，今天上午還有張之豪、俞叁發、李偉華、連恩典、曾紀嚴、游正義、秦鉦、張耿輝和楊石城等人完成議員選舉登記。