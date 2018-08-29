林為洲退選 鄭朝方：吳敦義條件交換 人民看在眼中

2018-08-29 12:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕針對立法委員林為洲宣布退出新竹縣長選舉，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天說，林為洲的決定他予以祝福，但國民黨吳敦義主席不惜用「下一次參選立委」的條件來交換林為洲的退選，人民都看在眼中。

鄭朝方說，他相信林為洲這幾天一定幾經掙扎，畢竟林為洲最在乎的「制度」問題，依然被國民黨高層視而不見，吳敦義甚至不惜用「下一次參選立委」的條件，來交換林為洲的退選，這些人民都看在眼中。

鄭朝方也說，林為洲對新竹縣有許多不錯的想法，未來他也會規劃去向林爲洲請益，交換對縣政建設的想法與意見。