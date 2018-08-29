競選辦公室爆違規使用 蘇貞昌致歉

對於競選辦公室違法使用，民進黨新北市長參選人蘇貞昌向社會大眾致歉，表示將要求廠商辦理相關程序。（記者賴筱桐攝）

2018-08-29 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今年6月租下新板特區麗寶百貨大樓商場當作競選辦公室，卻爆出未依法申請室內裝修就先行動工，遭工務局開罰6萬元。蘇貞昌今天向社會大眾致歉，承諾將嚴格要求廠商把相關程序辦理完成，工務局則表示，該案正在補件，將盡快輔導改善。

工務局主任秘書江南志表示，麗寶百貨7樓原使用執照核准商場及餐廳，8樓為娛樂健身服務業（視聽歌唱場所），每層樓面積1673.76平方公尺，若要當成辦公室，必須申請用途變更及室內裝修，廠商6月8日送件申請，但當時辦公室已經在使用中，針對未申請施工先行動工，依建築法77條及95條，開罰申請人（廠商）6萬元罰鍰。

蘇貞昌今天出席居住政策座談會受訪表示，這棟大樓過去新北市長朱立倫也曾經做競選辦公室使用，應該依循何種程序辦理，選辦都會嚴格要求廠商，「過去如果有做不好的地方，很對不起，跟大家道歉」， 選辦將要求廠商把相關手續完成。

對於是否收到罰單，蘇貞昌回應，已由相關同仁辦理。

江南志說明，廠商雖已送件申請，但至今未申請竣工，工務局將於1星期內聯繫廠商輔導改善，希望盡速協助合法。他提醒，申請竣工必須確認消防安全並備妥相關文件，若經輔導仍無法完成相關程序，將再開罰6萬元至30萬元。