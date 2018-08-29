競選辦公室爆違規使用 蘇貞昌致歉

對於競選辦公室違法使用，民進黨新北市長參選人蘇貞昌向社會大眾致歉，表示將要求廠商辦理相關程序。（記者賴筱桐攝）

2018-08-29 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今年6月租下新板特區麗寶百貨大樓商場當作競選辦公室，卻爆出未依法申請室內裝修就先行動工，遭工務局開罰6萬元。蘇貞昌今天向社會大眾致歉，承諾將嚴格要求廠商把相關程序辦理完成，工務局則表示，該案正在補件，將盡快輔導改善。

工務局主任秘書江南志表示，麗寶百貨7樓原使用執照核准商場及餐廳，8樓為娛樂健身服務業（視聽歌唱場所），每層樓面積1673.76平方公尺，若要當成辦公室，必須申請用途變更及室內裝修，廠商6月8日送件申請，但當時辦公室已經在使用中，針對未申請施工先行動工，依建築法77條及95條，開罰申請人（廠商）6萬元罰鍰。

蘇貞昌今天出席居住政策座談會受訪表示，這棟大樓過去新北市長朱立倫也曾經做競選辦公室使用，應該依循何種程序辦理，選辦都會嚴格要求廠商，「過去如果有做不好的地方，很對不起，跟大家道歉」， 選辦將要求廠商把相關手續完成。

對於是否收到罰單，蘇貞昌回應，已由相關同仁辦理。

江南志說明，廠商雖已送件申請，但至今未申請竣工，工務局將於1星期內聯繫廠商輔導改善，希望盡速協助合法。他提醒，申請竣工必須確認消防安全並備妥相關文件，若經輔導仍無法完成相關程序，將再開罰6萬元至30萬元。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室爆發違法使用。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室爆發違法使用。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市工務局主任秘書江南志說明蘇貞昌競選辦公室的使用執照變更程序。（記者賴筱桐攝）

    新北市工務局主任秘書江南志說明蘇貞昌競選辦公室的使用執照變更程序。（記者賴筱桐攝）

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