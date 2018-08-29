洪耀福陪同登記參選北市長 姚文智：期許創造當選奇蹟

民進黨台北市長參選人姚文智29日在競選總幹事洪耀福及團隊發言人吳思瑤陪同下，赴台北市選委會登記參選，繳納保證金。（記者黃耀徵攝）

2018-08-29 11:55

〔記者黃建豪／台北報導〕距離11月24日九合一選戰投票倒數87天，民進黨台北市長候選人姚文智今天上午前往台北市選舉委員會登記參選，發言人吳思瑤、民進黨祕書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國旁同在旁。姚文智也高呼，將全力衝刺打贏選戰，創造台北市長民進黨20年來第一次當選的奇蹟。

姚文智清晨與蘇貞昌共同赴市場掃街拜票後，上午9點50分抵達台北市選委會，在支持者、里長與媒體簇擁下進行登記，由於登記現場，唯一的同黨候選人簡舒培是攜家帶眷到場，互道加油後，姚文智也抱了下簡舒培的年幼女兒，但簡舒培兒子則疑因被現場人潮嚇到，一陣哭鬧被帶到一旁。

洪耀福致詞表示，姚文智今天是帶著民進黨主席蔡英文親筆簽名的政黨推薦書，登記為台北市長候選人，此時此刻開始，過去的風風雨雨都把它放下，今天開始，他們要以百米衝刺精神，來贏得市長選戰。

吳思瑤說，政策是這次選舉最重要的基底，希望打一場以政策論述為最重要核心價值的神聖選戰，因此姚文智推出5項台北願景，包括：聰明智慧城、聰明三世代、安心居學網、水岸共生廊及街道優生活，各項政見都鏗鏘有力，也是姚文智在選舉中與其他候選人最大的區隔，他們有政策、有論述、有能力、有願景。

姚文智也說，這段時間以來，他歷經很多困難，也忍受孤獨，但都走過來了，今天登記完，好像爬過一層一層的高山峻谷，衝破險阻達到這裡，之後的87天他們已做足準備、蓄勢待發，希望最後加足馬力、全力衝刺來打贏這場選戰，創造台北市長民進黨20年來第一次當選的奇蹟。

事後受訪時，由於丁守中今天再次談及民調，稱與現任市場柯文哲民調差距只在3至4％之間，因此媒體也追問民調狀況。姚文智先是探詢一旁的吳思瑤，吳回應，堅定前行，一切真的越來越好。姚才重申，黨越來越團結合作，相信會後勢看漲，一定可以創造奇蹟。