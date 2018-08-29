「君要臣死，臣不得不死」 林冠勳控假車禍宣布退選

林冠勳淚眼盈眶表示「君要臣死，臣不得不死」，並對支持者宣布無法參加市議員競選，退出選戰。（記者鍾泓良攝）

2018-08-29 11:31

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市中正萬華議員參選人林冠勳22日酒駕、疑似肇事逃逸，遭國民黨市黨部停權，並由議員鍾小平接下議員參選人位置。林冠勳今天上午召開記者會，表示自己不會針對酒駕辯解，錯了就是錯了，不會規避與卸責，但認為自己是被設計，林冠勳說，除了假車禍外，對於酒駕一事沒有規避，因此也接受市黨部當下處理，也說對於國民黨沒有怨懟，他淚眼盈眶表示「君要臣死，臣不得不死」，並對支持者宣布無法參加市議員競選，退出選戰。

遭撞女子到現場嗆聲

而記者會結束後，遭撞的顏姓女子則是到記者會現場嗆聲，稱林冠勳抹滅他，將要對提妨礙名譽告訴，但也被周邊的民眾嗆聲是「假車禍」、「誰派你來的」。顏女嗆說，車禍當下就有停下來，卻選擇離開，十幾分鐘後才又回來，要求警方把所有錄影公布；林冠勳也按耐不住情緒反批顏，「你毀壞我的名譽，你讓我小孩在學校裡被同學欺負！」

林冠勳公布影片質疑，對方在車禍當下假動作放倒機車、隨後後方有綠衣男騎白色摩托車調頭就走，認為車禍當下有兩組人馬跟蹤，所以應為集團犯案。而事發當下顏女絕口不提賠償問題，「只是一口咬定是我駕駛」，疑問就是當天光線昏暗，車窗玻璃就是深色的，如何一口認定由白衣服的林冠勳駕駛？

林冠勳也說，當下顏女說自己手扭傷，但後來筆錄時腳扭傷，而事後調便利商店監視器，但反應跟一般常客，完全不像剛車禍完。他說，當天是議員領表登記的前一天晚上，認為時間點過於巧合，希望可以提出更多疑點，希望檢方能夠查清楚。

顏女受訪說，當時沒有很嚴重擦撞，車子不穩當然就會緩慢去撐，結果造成手部拉傷。她也說，當下會去便利商店買口罩是因為知道要去做筆錄，自己也有點咳嗽。而顏也說從頭到尾她都是說手受傷，沒有說腳受傷；而之所以可以看出白衣人是林冠勳是因為前面停紅綠燈時就有看到駕駛是白衣服。面對群眾「假車禍」質疑，她大喊難道自己要被撞死才是真車禍？

林：「看誰是最大獲利者」

而對林冠勳質疑有人在背後指使，媒體追問是同黨人士、自家人陷害他，他三緘其口，僅說「我就算知道也不能講」、「看誰是這次事件的最大獲利者誰最有可能」。媒體追問是在質疑遞補的議員參選人或是鍾小平嗎，林說「請各位媒體原諒我，現在身上已經揹了3條了。」記者致電鍾小平求證，未取得回應。