脫黨穿鋼鐵人裝登記選宜蘭議員 許俊仁要組正義聯盟

2018-08-29 11:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］羅東鎮民代表許俊仁因代表會主席改選跑票，遭民進黨開除黨籍，他今穿著「鋼鐵人」裝，在「黑豹」及「美國隊長」的陪同下，與縣議員林志鴻及沈信雄會和，以無黨籍身分登記參選下屆宜蘭縣議員，他指出，要組成正義聯盟進軍議會，以正義的形象打破不當政策。

許俊仁、林志鴻分別因代表會主席改選及議長選舉跑票，遭民進黨祭出黨紀開除黨籍，今2人與同為民進黨籍的縣議員沈信雄，一同到宜蘭縣政府登記，參選下屆縣議員。

許俊仁先前被開除黨籍後，因將友人贈送「狂賀蔡英文總統絕對不會來助選」巨幅紅布條掛在他的服務處門前，而引發不少話題，今他以漫威漫畫裡「鋼鐵人」的裝扮登記，助理也以「黑豹」及「美國隊長」等角色裝扮亮相，讓不少民眾側目，紛紛拿出相機拍照留念。

許俊仁說，他這身裝扮是以泡棉組成，是透過台南友人訂製，造價約4萬5000元左右，需3個人協助穿著，半小時才能穿好，未來他也會以此裝扮掃街，選縣議員他是新人，希望藉此讓民眾對他印象加深。

許俊仁指出，因為過去縣府的一些政策，如興中國中爭議及使用透明垃圾袋等，讓民眾相當不滿，造成宜蘭縣的氣氛低迷，他希望以「鋼鐵人」的正義形象進入議會，與林志鴻及沈信雄組成正義聯盟，一同改革縣府不當政策。