林為洲退選竹縣長換立委提名？ 江啟臣玄機：明年再談

林為洲（左）宣佈退選新竹縣長選舉，被指交換明年立委提名，但國民黨立院總召江啟臣（右）指林為洲是堅持制度的人，明年的事明年再談。（記者劉信德攝）

2018-08-29 11:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕原打算不惜脫黨也要參選新竹縣長的國民黨立委林為洲，今天上午在總召江啟臣與幾位黨內立委的陪同下召開記者會，宣布退出新竹縣長選舉。林為洲強調，這個決定並未與黨中央談過，近兩周以來也從未與黨中央任何人聯繫接觸；至於外傳黨主席吳敦義欲以退選交換明年立委提名，總召江啟臣說，林為洲是堅持制度的人，明年的事明年再談。

林為洲上午在總召江啟臣、黨內立委曾銘宗、李彥秀、王育敏、賴士葆、柯志恩等人陪同下召開記者會，證實自己將退選新竹縣長。林表示，從政20多年以來，沒遇過這麼大的衝擊與挫折，幾經長考，他決定留在國民黨內，跟立法院同志一起打拼；林為洲並說，截至最後一刻，他仍認為擅改制度是不對的，也希望自己是制度改革最後一個犧牲者。林說到激動處眼眶微微泛紅哽咽。

江啟臣則說，留下來堅持改革道路，其實是比離開的決定更加困難，國民黨團感謝林為洲的決定，相信這個決定會有超越新竹縣以外的效益；江啟臣並說，此刻國民黨真正的黨產，就是願意留下來為國民黨奮鬥的人。

江啟臣強調，林為洲退選的決定，黨中央事前並不知情，而是林為洲與自己多次長談後的結果。

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