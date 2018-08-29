市民是檢視市長政績 林佳龍委託黨部主委登記參選

民進黨台中市黨部主委何明杰代理林佳龍登記參選市長。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-29 10:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第三屆市長、市議員選舉登記第3天，市長林佳龍今天早上委任民進黨台中市黨部主委何明杰代理登記，沒有大陣仗造勢宣傳，僅簡單帶著相關證件資料登記，何表示「現任市長（登記）不用宣傳造勢，市民要檢視的是政見是否落實為政績！」

何明杰表示，市長林佳龍以市政為重，早上有防災、防疫會議及校園鍋爐低碳無煙行程「這只是手續，不用讓大家辛苦、那麼大的陣仗，完成就好！」很樂意為他代理登記，期許市長認真打拚精神，成功連任。

何明杰強調，林佳龍三次民調持續穩定領先，但也不代表好選，競隊團隊會小心努力尋求連任，呈現政績，他補充說，民眾對執政者要求高，選舉會檢視比較，「除了現任者，也要檢視新人，政績政見要符合未來需求。」

何明杰說，上次大台中123政策已經落實，且經費到位，市長有機會連任的話，交通建設2千億會讓台中有百年榮景。

國民黨台中市長參選人盧秀燕則在搶先在登記首日完成登記，由競選團隊包括總部主委江啟臣主委、副主委楊瓊櫻、總幹事顏寬恒及前台中市議會議長張清堂，現副議長張清照與黨籍議員、里長及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，氣勢浩大完成。

民進黨台中市黨部主委何明杰代理林佳龍登記參選市長。（記者蔡淑媛攝）