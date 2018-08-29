印太安全對話明登場 前北約盟軍司令分析台灣

2018-08-29 09:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕「印太安全對話」明（30）將於台北登場，美國前北約盟軍司令史塔福（James G. Stavridis）上將及白宮前副國安顧問薛德麗（Nadia Schadlow）將分別發表專題演講，台美日國會議員也將於會中對話，美、日、澳及印度等學者專家預計將出席與會，針對印太區域安全及經濟議題交換意見。

外交部今天上午發布新聞稿，宣布在其委託下，遠景基金會與美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）」及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，將於8月30日於台北遠東香格里拉大飯店，舉辦「印太安全對話」。會議主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

外交部表示，此次會議邀請台美日國會議員就印太區域願景進行對話，另也特邀美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔福上將擔任開幕典禮專題講者，以及白宮前副國安顧問薛德麗擔任午餐專題講者。史塔福上將將從海權角度，分析印太地緣政治及台灣的角色；薛德麗則將分享她親身參與川普政府「印太戰略」決策的觀察，說明「印太戰略」思維所提供的機會。

外交部表示，主辦單位也邀請來自美、日、澳大利亞及印度的學者專家來台，針對印太區域在安全及經濟面向所遭遇的挑戰，以及如何維持區域內自由、開放的法治秩序等議題交換意見，深入探討理念相近國家如何共同合作促進區域和平及穩定。