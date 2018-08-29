「希望我是最後犧牲者！」 林為洲宣布退出新竹縣長選舉

林為洲（左）哽咽宣布退選。（記者劉信德攝）

2018-08-29 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹縣長選戰徵召楊文科參選，立委林為洲自認民調較高，原堅持參選，還頻掛看板「是，我被做掉了」訴冤屈，但今早10點在立院黨團陪同下，召開記者會正式宣布退選，並強調至今仍認為黨內制度不對，希望自己是最後一名犧牲者。

立委林為洲今天舉行「團結，從新竹起」記者會，在立院黨團陪同下宣布退選，聲稱黨團成員溝通後，國民黨團結要從新竹做起。林為洲哽咽宣布退選，稱過去四個月的提名爭議，「就像一輩子一樣漫長」，現在決定留在黨內與同志打拼，希望自己是國民黨制度下最後的犧牲者，他也強調到此刻仍認為黨內制度不對，他已堅持到最後一刻。

在召開記者會前，國民黨團立院總召江啟臣也對媒體透露，經過努力，終於把林為洲留在國會，將繼續為黨的改革努力。

昨天傳出林為洲要退選後，不少國民黨人士都感到錯愕。傳聞指出，這可能是上週國民黨主席吳敦義到新竹縣以「不登記，下屆就提名繼續當立委」的交換說奏效；前台灣省主席林光華則認為，可能有其他人刻意操作。

另有不具名人士表示，退選是這2天才決定，原本林已敲定30日要登記，但被3個「前任」國民黨主席馬英九、洪秀柱以及朱立倫輪流勸退。

林為洲日前堅持參選到底，日前已在各大路口掛上選舉看板，還在竹林交流道下怒掛寫有「是，我被做掉了」的看板，向新竹民眾訴說「冤屈」，也曾流下男兒淚說，「被霸凌難道還要說對不起嗎？」