姚、蘇首合體「拂曉出擊」異口同聲互讚「內行」

蘇貞昌、姚文智合體在台北中央市場拜票，受到攤商民眾熱情支持。（記者羅沛德攝）

2018-08-29 08:55

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌，自宣布參選後一直尚未同台，今天清晨5點終於首度合體，「拂曉出擊」，共赴萬大路漁產批發市場、第一果菜批發市場拜票。兩人異口同聲互讚「內行」，蘇稱姚熟稔北市，「非常內行、爆發力特強」；姚則「地主」身分自居，但也讚蘇是行家，知道半數攤商來自新北，「這裡是好厝邊，也是好夥伴」。

姚文智今天比原定時間提早抵達，與黨籍台北市議員參選人顏聖冠、劉耀仁、吳沛憶、新北市議員參選人戴瑋姍、張維倩，先在漁產批發市場門口等候蘇貞昌到來，蘇的座車抵達後，姚上前接待，兩人握手致意，隨即接受媒體聯訪。

談到首度與姚文智同台，蘇貞昌說，自己參選台北縣長時，每次都要來這拜訪，內行人都知道這裡有許多新北市民，今天又是中元節後第一天開市，我們就來和攤商朋友加油，謝謝他們辛苦，同時也和姚文智還有黨籍議員參選人，大家一起努力。

姚文智表示，他今天算是地主，正如蘇所言，內行人都知道，這個市場是雙北生活圈的代表，一方面在南部水災後來拜訪，另一方面在本次選舉中，雙北也要共同合作，一起爭取大家支持，今天中正萬華區議員也都來了，也有新北議員參選人，也要爭取選擇勝利。

談到中央官員指農場災情損失沒有畜牧嚴重，蘇貞昌提到，大家都知道，極端氣候天災頻傳，我們更有責任讓災害減輕，而當災害發生時候，全國同胞應該大家一體關心，多為災民打氣鼓勵，並給予幫忙，少一點政治口水。至於農委會在物價波動上是否善盡其職，蘇則說，每次都希望政府很快讓災民損害最少。

有媒體問，出發拜票前是否要傳授姚文智幾招？蘇說，姚文智非常內行，爆發力特強，我們都相信他對北市很熟稔，不用自己來教他。

對於是否等到姚文智準備登記才決定同台，蘇說，7月時候就已經合體，自己在新北市也很忙，大家都很努力，有機會就一起，交由黨中央安排。至於與姚文智未來是否有合作議題，蘇說，黨中央都有在規畫，適當時候就會來。

雙北聯合政見是否有著落？蘇則說，不但只有雙北是生活圈，整個北台灣就是一個大生活圈，因此不只是台北市、新北市，還囊括基隆市、桃園市與宜蘭縣，合計有1000萬人在這裡生活、工作與休憩，我們都要一起努力。

隨後，姚文智也緊接著說，今天來這個市場就是雙北生活圈最典型代表，未來不只是雙北，整個北台灣或是首都生活圈，隨之而來各層級的合作問題，黨中央、各方幕僚都在談論中；不久前雙北針對大學生宿舍問題，對於如何合作的意見都非常一致，希望我們一起朝這個目標努力。

記者問，是否覺得好不容易等到蘇貞昌？姚說，其實不會啦，上次兩人在黨代表大會穿西裝、一起踢足球，大家已經在一起過，未來也有更多合作機會；談到好不容易合體的心情，姚聞後向蘇院長說，「不好意思喔，今天我們算是主人接待你，但你是內行的，知道這裡超過一半攤商來自新北市，這裡是好厝邊，也是好夥伴」。

蘇也補充說，這裡離中永和非常接近，今天中永和議員也都一起來了，大家都知道，雙北雖然在不同行政區，其實大家都生活在一起，一起努力讓生活更好。

姚蘇受訪後，先步入漁產批發市場，連袂拜票，期間姚誇蘇體力好；兩人也遇到一位支持者，站上台階登高一呼，唱名兩人「凍蒜」，姚蘇也露出燦爛笑容。

台北漁產公司總經理陳志芳幾乎全程陪同兩人拜票，他受訪提到，姚蘇是首批前來的市長參選人；談到「大老闆」台北市長柯文哲是否介意，陳則說，不會介意啦，有來就陪同。

姚蘇後來也到旁邊的第一果菜批發市場拜票，兩人登上2樓台階，異口同聲向在場民眾喊話，祝福大家生意興隆賺大錢、身體健康、諸事平安，盼能牽成支持。

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