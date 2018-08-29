美前國防官員批中國：自創「世界金錢萬能宣言」規範

2018-08-29 07:37

〔駐美特派員曹郁芬／華府28日報導〕美國前國防官員包士可（ Joseph Bosco） 今天在國會山莊（The Hill）發表的文章指出，富起來之後的中國不但沒有遵守世界人權宣言等國際規範，反而以「世界金錢萬能宣言」來替代，一個例子就是北京以金錢利誘薩爾瓦多政府斷絕與台灣數十年的邦交關係；另一個例子就是對新疆維族人民的政治與宗教壓迫。

包士可在這篇評論中表示，原本外界期待與中國共產黨交往能使北京改變，鼓勵中國遵守國際規範。由於西方的慷慨與無知，現在中國利用累積的巨額財富自創「世界金錢萬能宣言」的規範。

他指出，薩爾瓦多棄台灣與中華人民共和國建交，只是北京在拉丁美洲及太平洋島國以金錢購買邦交的模式中的一個最新的例子。邁阿密政治系教授金德芳稱之為中國的 「巨蟒策略」，稍早多明尼加及布吉納法索都在北京的金錢壓力下與台灣斷交。雖然台灣有時也會涉及金錢外交，但多半是防禦式的。

包士可說，另一方面，在中國人侵前被稱為東土耳其斯坦的新疆，中國正對維族人進行大規模的政治與宗教壓迫，超過100萬的維族人被送進再教育營，報導稱有大量維族人失蹤，可能構成種族清洗。如果中國企圖消滅一個特定宗教或族群的人口，就犯了聯合國定義的種族滅絕之罪。

他表示，即便像曼德拉這樣的世界道德英雄都無法抗拒中國的金錢利誘。國民黨統治下的台灣是與南非的白人政府交好的，當曼德拉競選南非總統時曾訪問台灣，對台灣努力發展為一個自由繁榮的民主國家表示讚賞，肯定台灣推廣民主與社會正義。曼德拉後來迫於情勢必須承認中華人民共和國，但給了台灣一年時間為斷交做準備，這是當年美國總統卡特不曾做到的。多年後，曼德拉表達了被迫做出這個決定的痛苦。