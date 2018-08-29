連家有喜！連詠心熱戀傳9月出嫁 未婚夫身分曝光...

連詠心傳出婚訊。（資料照）

2018-08-29 06:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席連戰的小女兒連詠心一向低調，如今傳出好消息。週刊報導，有知情人士透露，連戰近來人逢喜事精神爽，因為小女兒連詠心正在籌備婚禮，全家人將在9月出國參加她的婚禮。

《鏡週刊》報導，連詠心的另一半是英國藝術家馬塞爾（Marcel），定居倫敦，是一名攝影師、視覺人類學家。兩人雖低調，但臉書被發現暗藏愛情密碼，連詠心幾次變更臉書封面照，男方隨後也都更新，兩人不僅海邊擺出相同姿勢，封面照也被發現出現同樣場景。

連詠心在臉書回覆朋友時也洩露了喜訊，7月9日她再度更新臉書封面，po上一張公寓窗邊花束的照片，連詠心回覆朋友時邀對方「9月來家裡吃飯」，朋友則回「希望到時候Marcel已經很會包餃子」，連詠心則說「我會好好督促他。」讓男友馬塞爾（Marcel）的身分曝光。

報導提到，馬塞爾1993年拿到倫敦傳媒學院（前身為倫敦印刷學院）攝影學士，1995年拿到倫敦大學亞非學院社會人類學碩士學位，倫敦大學亞非學院是英國頂尖的大學之一。

連戰二公子連勝武被問到連詠心婚訊時顯得驚訝，表示不能代表連詠心發言，也不方便透露，說妹妹不希望叨擾大家，如果有好消息會跟大家報告。