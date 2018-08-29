國民黨有太多領導人親中 謝長廷：憂心非空穴來風

2018-08-29 05:59

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕駐日代表謝長廷日前在臉書貼文指台灣內部有「中國政黨」在破壞台日友誼以達到孤立台灣的目的，結果遭到親中勢力連日來排山倒海的撻伐，對此，謝長廷28日引用美國政府國安官員葉望輝的說法「國民黨有太多領導人親中。下屆總統大選，若讓親中派重返總統府，將是戰略上的傷害。」強調他的憂心並非空穴來風。

葉望輝（Stephen J.Yates）是美國前副總統錢尼的副國家安全顧問，25日他接受美媒「路德社」專訪時表示，中共的執政基礎並非以人民為主，而是以政權為主，因此共產主義是永遠的敵人；葉望輝說，1990年代他在國民黨內有很多朋友，但他發現國民黨有太多領導人親中。2020年下屆總統大選時，若讓親中派總統重返總統府，將是「戰略上的傷害」。

台薩斷交後美方的反應強烈異於以往，白宮罕見地表示「嚴重關切」，曾任愛達荷州共和黨主席和國安顧問的葉望輝在此際點名台灣內部的親中派，一般認為絕非代表個人看法。

謝長廷日前在臉書貼文指出，中國最近對台灣施加空前的壓力，卻對日本不斷示好，反觀台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日的矛盾對立，包括主導設置慰安婦銅像、發起禁止東北食物進口台灣的公投，其作用在破壞台日關係。

中國和台灣內部親中勢力裡應外合一拉攏一分化，似乎已初步達成孤立台灣的目的，這件事讓謝長廷感到憂慮痛心。他也表示，這些作為絕非像部分日媒分析的是為了拉抬年底九合一選舉，而是從戰略角度企圖破壞台日、台美關係，以孤立台灣。

面對中國無所不用其極地孤立台灣的國際空間，謝長廷表示，維持台日、台美的友好關係符合台灣的整體利益，但如同葉望輝所言，親中派如果重返總統府，將會對台日及台美關係造成不利的影響。

謝長廷表示，他可以什麼都不說，就不會成為被攻擊的目標，但站在外交的第一線上，他有責任提出他的憂心。謝長廷因此遭到親中勢力的謾罵，指他是「漢奸」、「助日」代表，並要求他下台。對於「漢奸」一詞，謝長廷苦笑地說，隨口這樣罵人並不會帶來好的社會風氣。日前馬英九參加新黨黨慶，結果因為一句「是中國人也是台灣人」當場被罵「垃圾漢奸」，謝長廷以「自己踢起的塵土，傷到自己的眼睛」做了詮釋。