獨家》柯文哲談扁病情 北市衛生局輕罰2萬未送懲戒

2018-08-29 00:05

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年9月在節目《少康戰情室》表示，稱「扁一開始是裝的，後來變成真的病」，台北市衛生局卻未依權責主動調查，直到民眾檢舉才有所行動，且在給衛生福利部的公文中，身為醫師主管機關的台北市衛生局，甚至疑似找理由想替柯文哲脫罪，在今年6月開罰最低的2萬元；對此，北市府回應，市府各機關依法行政，絕無「找理由脫罪」，市長也依規定繳交罰鍰。

柯文哲談論前總統陳水扁病情後，各界質疑柯違反《醫師法》第23條、25條無故洩漏病人病情，違反醫師倫理。但台北市衛生局未依權責主動調查，直到民眾檢舉後，在去年12月25日才向衛福部發函提出適法性疑義。

台北市衛生局的公文指出「本局函請該醫師（指柯）說明表示確實親自診治該病患，於接受媒體採訪時所述病情，亦皆透過親自審查且親自詳閱病歷得知」，但公文又指「該醫師擔任該名病患民間醫療小組召集人，非職業登記醫院指派，無診治紀錄，經查衛福部系醫事管理系統，該醫師於電視媒體公開討論病人病情時之執業狀態為歇業」。

換言之，台北市衛生局雖稱柯有親自診治扁，卻又強調當時非執業狀態，且擔任扁醫療小組召集人時是以個人名義擔任，非醫院指派，意圖為柯卸責。

衛福部於今年3月23日回函指出，依據最高行政法院100年度判字第2155號判決理由釋疑，認定醫師應遵守醫師倫理規範，要求衛生局依個案事實本於權責認定辦理。

然而依照《醫師法》，此案應由「醫師公會」或「主管機關」移付懲戒，但身為醫師主管機關的衛生局竟未利益迴避，且也未將柯文哲移付懲戒，僅以最低的2萬元開罰，成為少見的下屬輕罰長官之荒謬案。

針對北市衛生局未將柯送懲戒，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，衛生局罰2萬而未送醫師懲戒委員會或相關公會審議，可能想避免衍生或擴大社會爭論，才依法規中選擇對柯相對較輕微的2萬元行政處罰結案。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市府各機關依法行政，絕無「找理由脫罪」之情況，市長也依規定繳交罰鍰。

北市衛生局副局長陳正誠則回應，過去案件只要有疑慮就會請衛福部解釋，並非此案才特別詢問；另外，調查過程中都有諮詢專家，認定柯並未在「執行業務」時違反醫學倫理，因此未送懲戒。針對下級機關罰長官的問題，陳強調：「我們是罰柯文哲而非罰市長」。