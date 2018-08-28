陳建仁被爆搭公務車遊金門 議長再批：沒去跟823先烈致意

副總統陳建仁（右二戴口罩者）在金門低調旅遊，雖然不時戴著口罩，仍因隨扈在側更顯眼。（讀者提供）

2018-08-28 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕副總統陳建仁被爆料，於南台灣淹大水期間帶著家人到金門3天2夜遊，今天又被爆出在金門旅遊使用公務車；金門縣文化局長呂坤和證實，確有此事，他表示，來者是客，且特勤中心事先就有多次溝通，地方政府基於配合副元首維安需求，沒有理由拒絕。

總統府也澄清說，陳副總統家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，都由家族與個人支付，絕無使用公費。除了在當地交通必須依規定由特勤單位擇用安全車輛移動外，其餘費用都由個人支付。

陳建仁被爆在南台灣淹大水期間，24日至26日帶著妻子、2名女兒、女婿及外孫到金門旅遊，私人行程引發軒然大波，陳建仁表示相當過意不去，並向國人致上歉意。不過，今天又被藍營人士踢爆，指陳建仁在金門旅遊全程使用公務車。

縣文化局長呂坤和說，該輛公務車載過歷屆總統，通過安檢，且特勤中心很早就來電聯繫借車事宜，地方政府基於配合副元首維安立場，安排通過身家調查、有豐富「載總統」經驗的王姓員工擔任駕駛。

前總統李登輝時期開始，就有多次擔任元首蒞金專任司機的王姓駕駛說，這次開的也是「大福特」，副總統人很親切，還邀他一起拍合照，讓他有點不好意思。

金門籍立委楊鎮浯說，樂見政府官員多到金門旅遊，但此次副總統卻在南部淹大水期間到金門旅遊，不僅毫無同理心，甚至還到了冷血的地步。

金門縣議長洪麗萍說，「就是時間點不對」，且副總統既然來了，卻沒去跟823戰役先烈致意是不對的，副元首有維安的需求，但車輛的調度應該小心；有鄉親反映，那幾天「有大官」帶著大批隨扈從小金門搭船回大金門，在船上佔用很大空間，引起鄉親反感，這些事都應該避免。

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