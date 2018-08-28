賴清德民調新低 吳子嘉：昔賴神光環恐已消失殆盡

2018-08-28 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布8/22到8/24電話民調結果，其中行政院長賴清德的不信任度上升至48%，達到就任一年以來新高，蔡英文總統的不滿意與不信任度也有上升趨勢。董事長吳子嘉認為，民調期間恰好南台灣暴雨大淹水，再加上賴揆的「上帝說」，蔡總統的雲豹車勘災，對民進黨可謂重大打擊。

據《美麗島電子報》的數據顯示，民眾對賴清德的信任度為41.6％，不信任度則是43.5％，而不滿意度來到48%，是上任閣揆以來最差的紀錄，信任度與不信任度也首次出現死亡交叉，跟中間選民對賴揆的不滿意度增加有直接影響，賴神光環恐怕已消失殆盡。民眾對朱立倫的信任度，甚至比賴清德還高。

文中指出，民眾對蔡英文施政滿意度，和上次調查持平，不滿意則是62.9％，較上次調查增加了1.2個百分點；信任度部分，有30.2％民眾表示信任，比上次少了0.4%，有52.9％不信任，跟上月比增加0.7%。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉提到，民調調查期間南部正在淹水，災情多少都會影響調查出的結果。他也說到，賴揆先是在災區失言「批評的人來當上帝」，雖隔天火速道歉，而當天又出現蔡英文搭雲豹甲車勘災，遭災民攔路嗆下車的狀況，或許府、院本意並非如此，但勘災勘出了「政治災」是不爭的事實。