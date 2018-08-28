蔡令怡稱「老天有眼」打臉綠營 吳敦義護妻這樣說…

吳敦義極力幫太太撇清，認為是部分媒體斷章取義，強調完全支持太太說法，他說，老天有眼並非指受害民眾，而是指做「假工程、真搞錢」的人，「如果你心中沒有鬼，你怕老天有眼嗎？」（記者鍾泓良攝）

2018-08-28 20:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡今天中午出席「台北市婦女會暨12區婦女會團結聯誼茶會」致詞時說，民進黨縣市競選主軸強調治水很好，但老天都看到真做還假做，老天一天雨水就打臉民進黨，這就是「老天有眼」！吳敦義今晚間出席活動時極力幫太太撇清，認為是部分媒體斷章取義，他完全支持太太說法。吳敦義說，老天有眼並非指受害民眾，而是指做「假工程、真搞錢」的人，「如果你心中沒有鬼，你怕老天有眼嗎？」

蔡令怡今天中午致詞時說，民進黨縣市競選主軸強調治水很好，但老天都看到真做還假做，老天一天雨水就打臉民進黨，這就是「老天有眼」。她說，當我們希望老天也有眼，民眾要不要有眼啊，老天已經打臉給你看，你還看不懂嗎？她說，從這次大雨重重打臉民進黨，就知道國民黨過去做的政績。

吳敦義今晚受訪時則說，自己跟太太結婚40幾年，無論是擔任台北市議員、高雄市長、立委或行政院長，太太都旁邊叮嚀他，做政府公務人員或民意代表，一定要知道大公無私，尤其是興建工程絕對不能偷工減料。他說，如果做「假工程、真搞錢」，那就是上天不能欺騙的，一定會給你打臉，因此，從事公職以來，工程都不偷工減料，也不會拿回扣、紅包，就是因為太太非常正直跟嚴謹。

吳敦義說，太太今天中午有感而發，幾分鐘斷成幾十秒是不道德的。太太說得很清楚，工程真假，時間到了就會被檢驗出來，有些縣市執政20、30年，結果做的工程經得起考驗嗎？大家摸摸良心就知道。他認為太太說話很完整，希望媒體可以完整陳述。

吳敦義說，他完全支持太太基本態度，認為除非被斷章取義，否則太太說話就代表國民心聲。他說，人民血汗錢被拿來做工程，結果馬路做得不好、橋斷了，下一點雨就積水，造成國人生命財產的損失。

吳敦義最後強調，「老天有眼」講得不是受害民眾，太太很同情受害民眾，而是批評害無辜民眾淹水、房屋泡水的工程人，如果做得對就不是太太批評對象，「除非有人心虛 他才要扭曲、亂拐彎。」

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