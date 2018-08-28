美國海岸防衛隊贈獎 肯定台灣協助船舶救援

2018-08-28 20:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天指出，美國國土安全部海岸防衛隊頒發獎項，給12家台灣航運公司，表彰其參與協助防衛隊的公海救援行動。AIT表示，該救援系統是國際性計畫，協助公海上的船舶安全；AIT副處長谷立言表示很驕傲看見這麼多台灣船隻高度重視海事安全，也感謝台灣交通部航港局的支持與鼓勵。

AIT今天發布新聞稿指出，美國海岸防衛隊「自動互助船舶救援系統（Automated Mutual Assistance Vessel Rescue，簡稱Amver）」的船舶安全與救援計畫，今年頒獎給12家台灣航運公司，AIT今天舉辦頒獎典禮，並對獲獎公司表示恭喜。

AIT說明，Amver是一項由美國海岸防衛隊執掌的國際性計畫，成立目的為協助公海上的船舶安全，並針對有需求的船舶安排緊急支援。而35艘來自12家台灣航運公司的船舶，於2017年自願參與此項計畫。

谷立言今天出席頒獎典禮並發表致詞，感謝這些船舶致力於保障海事安全。谷立言說，有這麼多台灣船隻高度重視海事安全及支援，並自願參與由美國帶領的人道救援系統，美方為此感到驕傲，也非常感謝台灣交通部航港局對參與此計畫的支持與鼓勵。交通部航港局長謝謂君今天也出席頒獎典禮。

Amver今年適逢成立第60年，獎勵計畫則是自1971年開始至今，宗旨為表彰經常參與Amver系統的船隻。2017年間，參與Amver計畫的商船在公海拯救了153條人命，並提供緊急醫療照顧、撤離、通訊、食物、燃料及補給品。Amver協助美國海岸防衛隊及世界各地的救難機關，在海上進行了115次的搜尋行動。以過去10年而言，Amver平均每24小時就拯救了一條人命。

Amver贈獎計畫，透過在船隻豎立藍色、金色與紫色三角旗，展現該船對海上安全的承諾。Amver網站上也說明，該獎項的頒發是美國國家外交政策的工具之一，美國駐世界各國大使館和領事館，利用這個機會安排儀式或招待會，表達美國政府對地主國政府和行業自願參與此人道主義計劃的讚賞。