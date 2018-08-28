吳祥輝怒嗆柯P「不祭血就不會收」網友：中二病

吳祥輝不爽柯文哲競選辦公室主任黃建興在網路上操弄風向，今晚在臉書發文對柯陣營下了最後通牒。（資料照）

2018-08-28 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕對於台北市長柯文哲競選辦公室主任黃建興日前以三字經、七字經飆罵下屬錄音檔洩漏一事，不少網友稱這是「柯黑大將軍」作家吳祥輝買PTT帳號、養網軍攻擊柯文哲的行為。對此，吳祥輝不爽認為，這是黃建興在網路上操弄風向的結果，今晚也在臉書發文重砲批評柯文哲與黃建興。

他首先解釋自己與柯文哲無冤無仇、毫無瓜葛，但是看不過柯文哲手下的網軍長期在網路上霸凌異議者，甚至更到自己的粉絲團撒野，觸怒了他最大的禁忌。吳祥輝也說，誰箝制言論自由，誰就是我的敵人，表示這就是柯文哲成為他第一仇敵的原因。

吳祥輝也說，柯文哲必須對豢養、縱容這群網軍而付出代價，他說：「我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收。摧毀柯文哲已是我的最謙卑的一個人生目標。我們宜蘭人只有簡單的六個字，『有戰死，沒投降。』不是柯文哲死就是我死。除非柯文哲砍您們所有的頭來見，否則寶刀不會收。」

吳祥輝也認為，黃建興承柯氏門風，不把人當狗罵才是有違柯家軍風，一週不罵個三五回，算是佛心來著。最後吳祥輝更嗆黃建興「敢再帶一次風向看看」，他保證讓讓柯營炸鍋。

而不少網友則對此說，「有夠中二」、「這是......預告砍人？」、「我超怕的耶」、「笑死，我在看小說嗎」、「中二病」、「這什麼中二台詞」、「我快笑死」、「有病看醫生」。

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