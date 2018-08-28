侯友宜承諾建平台 媒合企業贊助體育

2018-08-28 21:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午拜訪職業網球女將徐竫雯，並和徐竫雯以及教練對談，隨後發表四項體育行動政見，包括開放城市空間，提倡全民動健康；輔導選手轉型當教練；運用沿海資源，提供親水場域；媒合民間補助選手、鼓勵企業認養經費，協助完善多功能綜合型訓練基地。

侯友宜今天下午預計和22歲網球女將徐竫雯，一同到徐竫雯母校光榮國中打球，不過天公不做美，侯友宜才剛到紅土球場，就下起滂沱大雨，一行人隨後轉往咖啡店，由侯友宜和徐竫雯以及其教練張力元、光榮國中啟蒙教練張文龍一同對談。

教練張力元藉著大雨和侯友宜反映，台灣網球發源在於學校，但校園練球空間多在戶外，一場雨常打亂訓練計畫，選手只能轉往健身房訓練體能，尤其北部冬天總陰雨綿綿，像是徐竫雯訓練時，就必須往台北市立大學天母校區（前台北市立體育學院）練習，光車程就耗上三個小時，希望政府能完善學校的器材、資源，培養選手競爭力。

侯友宜說，不只國家應出力培養選手，各縣市就自己的選手們也要用心用力帶動運動風氣，培養出各類型的選手。

侯友宜承諾，未來若當選，將找幾個小而美的場地，讓設備和場地標準化，讓新北市選手就近做訓練，而集中式訓練中心，由國家處理比較適當。

侯友宜更表示，新北市民間常常熱心捐高價位的復康巴士、救護車，愛心不落人後，新北市政府未來將成立公益平台，鼓勵企業認養學校運動器材以及選手出國比賽經費，也承諾高灘地和國民運動中心將規劃選手專屬訓練時間，不讓新北選手舟車勞頓，讓選手沒有後顧之憂。