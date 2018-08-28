雨炸恆春萬里桐崩塌 「勘災」成為選舉戰場

2018-08-28 19:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西南氣流在恆春半島帶來連續幾天的豪雨，不少地區土石滑落，海邊屢屢掀起巨浪，西海岸萬里桐一處海邊廟埕出現崩塌掏空，27日傍晚經民眾舉報，有意參選恆春鎮長的縣議員張榮志積極調派機具到場處理，恆春鎮長盧玉棟則認為安全第一，鞏固堤岸待雨勢過後處理，加上有意地方選舉的候選人在網路社群開戰，讓這處崩坍意外成為選舉戰場！

25日晚間雨勢加劇後，萬里桐地區這處海邊廟埕逐漸坍塌，27日上午雨勢加上海浪沖刷，疑似出現底部掏空，恆春鎮公所及警方緊急拉起封鎖線警戒，27日下午縣議員張榮志到場了解，在居民懇託下，緊急要求縣府做現況補強，並自掏腰包施工搶救，衍生各方不同論戰。

恆春鎮公所也調來大批消波塊，準備暫時固定在堤岸下，避免掏空情況持續惡化，鎮長盧玉棟勘查後指出，惡劣天候下施工危險且不牢固，經過與縣府工務單位研商，決議這波西南氣流通過後，重新檢視當地掏空情況，目前施工灌漿「治標不治本」，且釀成人員危險，更加速坍方地區惡化。

自掏腰包請來機具搶救的張榮志痛批「地方政府麻木無能！」他認為，當地掏空情況嚴重，如不進行緊急施工灌漿補救，周邊道路及民宅恐岌岌可危，情況如此緊急還在跟縣府工務單位「研究討論」，屏縣府更施工一半就撤走，縣府及公所簡直互推責任，無視當地居民擔心受怕的情緒。

在恆春各議題相當活躍的律師張怡，傳出有意投入這次地方選舉，也加入這起「坍塌戰場」，她在網路社群痛批民代到萬里桐現場勘查拍人物照是作秀，認為「天候不佳，一切以人員安全為優先，施工除非萬不得已，等天氣好再說，別拿別人的生命冒險」，批判言論與支持者們唇槍舌戰，讓這處豪雨掏空，意外成了地方選舉戰場。

屏縣府則強調，各單位這2天全體動員投入救災，以所有人員安全為第一優先，沒有立即危險的區域，都先以封鎖線區隔，帶西南氣流雨勢後整體檢討，避免類似意外逢大雨再次發生。