賴清德：慎防西南氣流二次侵襲再釀更嚴重災情

2018-08-28 19:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德今天上午到中央災害應變中心視察，同時和高雄市、屏東縣以及嘉義縣首長進行視訊，了解降雨、積水及水退等相關狀況。賴清德晚間也在臉書上表示，非常感謝同仁這幾天堅守崗位、全心全力付出。上一波熱帶低氣壓所帶來的豪大雨致災情形，目前尚未完全處理完畢，西南氣流帶來的豪雨又已經來到，請各部會間加強橫向聯繫，也要加強與地方政府的縱向聯繫，中央和地方共同合作，提高效率解決問題。

賴清德指出，在今日天氣方面，根據中央氣象局預報，西南氣流仍將在雲林、台南、高雄、屏東及台東等地區帶來豪大雨，其帶來的短時、強降雨，讓某些地區12小時累積諸多降雨，已超過10年保護標準（24小時250毫米），包括高雄326毫米、屏東283毫米，台南也有125毫米，而今早高雄新增132處積淹水，但迅速解決129處，顯示高雄過去的努力已顯現成效，發揮因應災情的能力。

賴清德說，昨日他探視嘉義縣東石鄉及布袋鎮，這兩處目前淹水情形仍嚴重，已請相關單位掌握有限時間，調動更多機組加強抽水效率。其中淹水最嚴重的東石鄉掌潭村，許多長輩及孩童離家外宿已久，經過政府和在地村長及發展協會理事長協調溝通後，已承諾在3天期限內將水抽乾，「我們一定要展現決心，讓民眾在更短時間內返回家園。」

此外，東石鄉西崙村淹水達50至60公分，賴清德也表示，目前已降至10到20公分；布袋鎮新十全駕訓班方面，昨天淹水也達50到60公分，現已降至20到30公分。他已指示相關部會，在今日前要完成西崙村及布袋鎮的抽水。關於家禽家畜遺體的搬離、焚化及化製工作，還有家園復原等等，請國防部協助，也指示在今日前完成，避免引起傳染病等衛生問題。

賴清德最後說，中央會與高雄、台南及屏東等地保持聯繫，各部會一定要確實掌握情況，提供地方政府必要協助，避免西南氣流第二次侵襲再度釀成更嚴重災情。

賴清德臉書貼文：