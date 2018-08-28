PO批總統圖文會被刪？ 臉書認錯：技術問題

2018-08-28 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕南部地區近日因連日豪雨發生不少災情，總統蔡英文南下勘災時，卻有民眾陸續PO出相關畫面質疑蔡總統搭乘雲豹裝甲車而不涉水，之後更有網友指出，在臉書上對政府不利的批評圖片及文字竟都遭到刪除，質疑政府操控網路言論，甚至將矛頭指向熟稔數位科技的行政院政務委員唐鳳。不過唐鳳對此回應指，她完全沒有介入社群媒體的興趣或權力；臉書方面也發出聲明，證實確實是他們出現技術問題，導致有些用戶貼文被移除，目前問題已解決。

中南部連日暴雨導致淹水，其中嘉義、台南部分地區更是連日積水未退，蔡總統上週前往嘉義縣勘災時，則有網友陸續PO出相關畫面質疑，蔡總統勘災時搭乘雲豹裝甲車而不涉水，在網路引發不少批評，不料前兩天更有網友陸續指出，在臉書PO出批評政府的言論或圖片時竟都被移除，懷疑政府介入言論操控，甚至將矛頭指向政務委員唐鳳。

針對網友質疑，唐鳳27日也回應表示，她本人完全沒有介入社群媒體版務或帳務的興趣或權力，且她自己過去一週使用臉書時也發現，不管貼出的訊息和政治是否有關，都較容易遭到停止刊登，或觸發「我不是機器人」的確認請求。她也強調，保護言論自由與新聞自由是行政院的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

針對這項問題，臉書方面也做出回應，指近日臉書確實碰上技術問題，導致有些用戶的貼文被移除。不過臉書27日時也表示，目前已經解決了問題，同時也向用戶致歉。

此外，針對網傳一張蔡總統搭乘裝甲車笑看災民費力的在污水中騎腳踏車的圖片，臉書《打馬悍將粉絲團》也發文指出，該張圖片有遭到改圖，實際上是蔡總統對著另一名朝她微笑的災民笑著回應，而非像被竄改的圖片看上去是要訕笑災民。