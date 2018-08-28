陳建仁在金門特權徵調車輛？ 總統府駁斥：模糊焦點

2018-08-28 18:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁在水患期間赴金門進行家族旅遊，藍營方面繼續指控陳在金門還徵調公務車輛，府方人士今日表示，這些都是試圖模糊焦點，副總統自從就任後，相關交通車輛等安全規劃，即由特勤中心負責，由國安調用公務車安檢後使用。至於陳副總統家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，都由其家族與個人支付，絕無使用公費。

府方人士並說，陳建仁總統對於因為家族私人旅遊造成國人觀感不佳，確實相當過意不去，昨日除了第一時間透過媒體向外界表達歉意外，也在個人臉書上向民眾致歉。

至於今天有藍營人士針對陳副總統使用的車輛問題提出質疑，府方人士表示，這些都是試圖模糊焦點，副總統自從就任後，相關交通車輛等安全規劃，即由特勤中心負責，由國安調用公務車安檢後使用。陳副總統家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，都由其家族與個人支付，絕無使用公費。除了在當地交通必須依規定由特勤單位擇用安全車輛移動外，其餘費用都由個人支付。

府方人士並說，而無論總統副總統，也包括卸任總統副總統，只要是特勤條例適用的對象，抵達地的交通，就是由國安單位徵用當地公務車輛，沒有例外。例如已經卸任的馬英九前總統到地方輔選國民黨籍候選人，都屬於個人事務，但同樣由特勤徵用當地公務車輛交通，沒有例外。