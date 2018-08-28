蘇姚明合體 侯友宜卻為蘇貞昌抱屈

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者陳心瑜攝）

2018-08-28 16:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨雙北市長參選人明天終於同框合體，姚文智、蘇貞昌將於明天清晨在第一果菜批發市場拜票，國民黨新北市長參選人侯友宜被媒體問到此事時，先是發出「嘿嘿嘿嘿嘿」笑聲，表示「會不會讓蘇太為難？」

媒體追問侯友宜為什麼這麼說？侯友宜解釋，「前一段時間不是講了很久嗎，看起來蘇貞昌是為難了」，但都是希望大家好好選舉。

媒體也追問侯友宜是否耳聞姚、蘇不合？侯友宜則笑回「那是你講的啦」。