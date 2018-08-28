競辦主任黃建興飆罵下屬三字經 柯P：應該道歉

柯文哲競選辦公室主任黃建興就遭爆用三字經、七字經飆罵下屬，讓不少首次參與選舉的工作人員嚇傻眼。（記者沈佩瑤攝）

2018-08-28 15:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室昨才成立，競選辦公室主任黃建興就遭爆用三字經、七字經飆罵下屬，讓不少首次參與選舉的工作人員嚇傻眼，爆料者更諷黃是「狐假虎威的胎哥狼」。市長柯文哲今受訪也認為黃此舉不妥、應該道歉。

黃建興下午卻一改日前大方回應態度，一度以「稍等」推託閃躲，最後才在媒體頻頻詢問下低調苦笑說「紀律是自己的定的，要遵守」，沒有多做回應。

自稱柯競辦工作人員的的爆料者提供音檔，內容清楚錄製黃建興飆罵內容「甚麼東西呀！要爆料的去爆料！要洩消息的去洩消息！每個禮拜一次的選舉會議，市長為了讓大家有參與感，一起決定事情，你們竟然中途離席！他媽的！幹！甚麼東西呀！幹他媽的！」

爆料者指出，當天同仁們因為有其他工作行程要跑，也提前告知，因此無法全程參與競辦會議，沒想到黃建興卻整天仗著柯文哲的名義，莫名其妙大聲訓斥，公開汙辱各位工作人員的娘親，這是每一個在職場上為生活打拚的人所無法接受的事。

爆料者也點名，黃建興與柯文哲另名愛將，兩個人整天都在說，網路上的義勇軍都是他們在操作的，PTT上的風向都是他們在帶的，炫耀這圈子他們多的是經驗多的是資歷，把大家所努力的都變成黃跟邱在阿伯面前邀功的籌碼，暗諷 「狐假虎威的胎哥狼」。

柯文哲下午出席活動面對媒體詢問，柯坦言知情，也認為不妥，黃年紀這麼大了，還脾氣這麼不好。至於是否應該道歉？柯秒答「要啊！」不過黃建興今天下午面對詢問，僅不斷強調以競辦聲明為主，不再針對此事回應，最後才語氣苦澀表示，「紀律是自己的定的，要遵守」。

而競選辦公室發言人林筱淇則強調，競選辦公室才剛成立，團隊成員來自不同背景，需要時間磨合，一定會有意見不合的情況，黃建興今早也已正式向所有競選辦公室同仁致歉，並承諾日後溝通會避免情緒性字眼，會更謹慎小心。