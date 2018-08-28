承諾北藝中心不追預算 北市工務局長：預估原本要虧10億

2018-08-28 15:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北表演藝術中心因理成營造倒閉淪為爛尾樓，且工程追加預算7.67億元，台北市議會工務委員會國民黨、民進黨議員今到場現勘，紛紛質疑未來還會追加預算，對此工務局長彭振聲回應應該不會，但彭也語出驚人說，「我們營造廠，如果沒有理成犧牲，任何人跳進去去做都會死掉，如果理成做下去，我估計還要虧10億元。」

北市議員李建昌質疑，北藝中心從前台北市長郝龍斌時代，由理成營造搶標取得龐大預算的標案，埋下今天問題，原來是53.7億元，郝時代增加6.22億元，如今總工程經費達67.59億元，但他認為錢可能還不一定只是這樣而已，是北市最醜陋的工程文化；如果議會不給錢，該處還恐變成國際蚊子館，台北市長柯文哲屁股擦不完。

豈料，彭振聲表示，如果理成繼續做下去，他估計還要虧10億元，過去已將設計技術費匡列為總預算15％，但有附帶條件，如果工程經費增加或減少20％，設計監造費不會增加。

他說，北藝中心舞台設計絕無僅有，但台灣蓋這種藝術建物，每一個營造廠都垮掉，包括嘉義故宮南院、高雄衛武營歌劇院，蓋完裂縫變很大，台灣搞歌劇院要小心。

至於未來是否再追加預算？彭振聲回應應該不會，面對現場議員要求承諾，彭接著強調工務局的部分不會追加預算、這沒問題，並指工務局、捷運局有跟建築事務所檢討逐項工程，討論出來並做決定。而捷運局第一區工程處長簡哲宏則說，除追加7.67億元預算，捷運局同時也聯合文化局向理成營造追討2.3億元損害賠償。

北藝中心的接續減項工程共4大項，其中劇場舞台設備預計明年1月完工，外牆工程也明年2月完工，但升降梯工程、室內裝修工程皆需於2020年五月完成。北市議員厲耿桂芳、陳重文也質疑，2021年後北藝中心完工驗收，但不代表就可售票，也擔心國內未來有無劇團團隊、消費市場可支撐中心營運。