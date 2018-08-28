時力宜蘭推6候選人 黃國昌、林昶佐陪同登記

年底5合1選戰，時代力量在宜蘭推出6名候選人，黨籍立委黃國昌（中）林昶佐（右3）今陪同所有候選人到宜蘭縣政府登記。（記者林敬倫攝）

2018-08-28 15:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］年底5合1選戰，時代力量在宜蘭推出6名候選人，喊出「6席全上」的口號，黨籍立委黃國昌、林昶佐今陪同所有候選人登記；黃國昌指出，清廉、勤政、理性及監督一直是時代力量建黨以來最重要的精神，相信黨推出來的候選人，絕對會與宜蘭縣民站在一起。

時代力量這次推出的縣議員候選人林正芳、歐志銘、林瑞文；宜蘭市民代表候選人呂柏凱、郭禀翰；蘇澳鎮聖愛里里長候選人黃忠志，今在黃國昌及林昶佐等人的陪同下，到宜蘭縣政府登記；黃國昌表示，宜蘭是台灣重要的民主聖地，時代力量希望能夠傳承，例如陳定南擔任法務部長時，掃除貪官污吏的決心。

黃國昌指出，清廉、勤政、理性及監督一直是時代力量建黨以來最重要的精神，相信黨推出來的候選人，絕對會與宜蘭縣的縣民站在一起，做最強力的監督與施政。

被問到時代力量為何未在宜蘭推出縣長候選人，黃國昌說，作為一個剛起步的小黨，如何將有限的資源做最有效的利用，是重要課題，時代力量希望先在各地基層紮跟，徹底改變台灣地方政治文化，再繼續往前邁進。

年底5合1選戰，時代力量在宜蘭推出6名候選人，黨籍立委黃國昌林昶佐今陪同所有候選人到宜蘭縣政府登記。（記者林敬倫攝）